Детсады, школы и поликлинику построят в Выхино-Жулебине в ходе реновации
17:51 07.11.2019
«В Выхино-Жулебине публичные слушания проходят сразу по трем проектам планировки (микрорайоны 128бв, 136, 137-138). В таком случае мы можем говорить о комплексном обновлении даже не отдельных кварталов, а всего района. Доступ к социальной и транспортной инфраструктуре получат все живущие здесь москвичи, - отмечает Княжевская. - В районе построят детско-взрослую поликлинику. Получить медицинскую помощь здесь смогут 320 человек за смену. Каждый проект также предусматривает возведение физкультурно-оздоровительных комплексов на территории кварталов. В двух из них предусмотрены бассейны. Также в Выхино-Жулебине появится культурно-досуговый центр»
Проектировщики также предполагают благоустроить кварталы, высадив новые деревья и кустарники, установив детские и спортивные площадки с современным оборудованием и тренажерами. А вдоль Самаркандского бульвара, Ферганской и Ташкентской улиц, а также на внутриквартальных территориях предполагают устроить велодорожки.
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