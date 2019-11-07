Детсады, школы и поликлинику построят в Выхино-Жулебине в ходе реновации

17:51

Выполнение программы реновации жилищного фонда позволит построить в районе Выхино-Жулебино новые детские сады, поликлинику, спортивные и культурные объекты. По словам руководителя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в муниципалитете, в частности, планируется строительство двух детсадов на 300 и 150 мест, школы на 400 учеников и нового корпуса уже работающей школы, рассчитанного на 300 учащихся.



«В Выхино-Жулебине публичные слушания проходят сразу по трем проектам планировки (микрорайоны 128бв, 136, 137-138). В таком случае мы можем говорить о комплексном обновлении даже не отдельных кварталов, а всего района. Доступ к социальной и транспортной инфраструктуре получат все живущие здесь москвичи, - отмечает Княжевская. - В районе построят детско-взрослую поликлинику. Получить медицинскую помощь здесь смогут 320 человек за смену. Каждый проект также предусматривает возведение физкультурно-оздоровительных комплексов на территории кварталов. В двух из них предусмотрены бассейны. Также в Выхино-Жулебине появится культурно-досуговый центр»



Проектировщики также предполагают благоустроить кварталы, высадив новые деревья и кустарники, установив детские и спортивные площадки с современным оборудованием и тренажерами. А вдоль Самаркандского бульвара, Ферганской и Ташкентской улиц, а также на внутриквартальных территориях предполагают устроить велодорожки.

