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Компания OneWeb перенесла запуск своих спутников с помощью ракеты "Союз"

18:40 07.11.2019 Источник: Интерфакс

Запуск 34 спутников связи британской компании OneWeb с помощью российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Байконур перенесен с декабря на вторую половину января следующего года, сообщает специализированное издание Space Intel Report.

"OneWeb отложила запуск первой партии спутников, построенных на новом объекте во Флориде, до конца января, чтобы дать время для дополнительных проверок космических аппаратов перед их отправкой на российский космодром Байконур в Казахстане", - говорится в сообщении.

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