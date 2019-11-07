Выставки в МФЦ расскажут о жизни Москва в период мобилизации 1941 года
18:46 07.11.2019
Кроме того, на Тверском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах можно будет увидеть фотовыставку Главархива «Мой город. Моя история», которая позволяет понять, какой была жизнь горожан в годы Великой Отечественной войны.
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