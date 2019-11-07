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НОВОСТИ

Выставки в МФЦ расскажут о жизни Москва в период мобилизации 1941 года

18:46 07.11.2019

Москвичи смогут узнать больше об истории мобилизации столицы в 1941 году на специальных выставках, которые будут проходить в многофункциональных центрах госуслуг и на столичных бульварах. В рамках проекта «Москва — с заботой об истории» в центрах госуслуг откроются экспозиции, где вниманию горожан представлены документы, фотографии, награды, личные вещи жителей столицы, которые они передали в Главное архивное управление Москвы. Также больше о начальном этапе Великой Отечественной войны горожане смогут узнать, посмотрев кинохронику, поучаствовав в интерактивных викторинах. Выставки «Москва — с заботой об истории» будут открыты увидеть в 20 центрах «Мои документы» в их рабочие часы.

Кроме того, на Тверском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах можно будет увидеть фотовыставку Главархива «Мой город. Моя история», которая позволяет понять, какой была жизнь горожан в годы Великой Отечественной войны.

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