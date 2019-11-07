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Американский дипломат заявил, что влияние Коломойского на Зеленского вызывает беспокойство

19:20 07.11.2019 Источник: Интерфакс

Влияние олигархов, которые могут быть вовлечены в коррупцию на Украине, является проблемой, заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор во время закрытых слушаний перед несколькими комитетами Палаты представителей.

"Это большая проблема сегодня. И это особо большая проблема сегодня с новой властью... Влияние одного определенного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство, этот человек - Коломойский, и его влияние растет", - приводится в опубликованной в среду стенограмме высказывание Тейлора.

По его словам, он неоднократно высказывал свое беспокойство по этому поводу в разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой, говоря при этом: "Знаете, господин президент, Коломойский не был избран. Вы были избраны, а он, господин Коломойский, увеличивает влияние в вашем правительстве, что может привести к вашему падению".

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