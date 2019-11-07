В австралийском суде прозвучало имя террориста, который якобы организовал взрыв на борту самолета над Синаем
20:00 07.11.2019 Источник: Эхо Москвы
В австралийском суде назвали имя террориста , который организовал взрыв на борту самолета над Синаем. Речь идет о члене запрещенной в России организации Исламское государство (ИГ, ИГИЛ), который, по некоторым данным, причастен к организации и других терактов.
Информацию о подрыве самолёта с петербуржцами в Египетском небе рассказал задержанный в Австралии террорист Халед Хаят. Его слова приводит датская радиостанция DR, в их распоряжении оказались документы судебного заседания. Так, по словам мужчины, рейс компании «Когалымавиа» взорвал человек по имени Базил Хассан. Известно, что он родился в Дании, и в сознательном возрасте перебрался на Ближний Восток, где вступил в ряды ИГИЛ. По информации СМИ, Хассан пересылал взрывные устройства, координировал несколько террористических актов. Отмечается, что он мог осуществлять свою деятельность как на территории Сирии и Ирака, где данная группировка была более активна, так и за их пределами.
Сам Халед Хаят находится под следствием в Австралии по подозрению в подготовке подрыва пассажирского самолёта.
Взрыв российского самолёта над Синаем сотрудники ФСБ признали терактом только спустя две недели после трагедии. Всего в ней погибли 224 человека.
Власти Египта не признают взрыв самолета в небе над Синаем террористическим актом и не предоставляют российской стороне доступ по материалам дела. Эхо Москвы
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