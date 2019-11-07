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Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить блокаду Кубы

20:40 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН в четверг в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую почти 60 лет. Документ поддержало 187 стран. Традиционно против документа выступили США и Израиль.

Россия традиционно отдала свой голос за резолюцию. "Затягивая санкционные тиски и ужесточая торгово- экономическую, финансовую и энергетическую блокаду острова, Вашингтон препятствует осуществлению неотъемлемых прав граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития", - подчеркнул в своем выступлении заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

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