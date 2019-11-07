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Минюст подал иск о ликвидации "Совета тейпов ингушского народа"

22:00 07.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Минюст потребовал ликвидировать «Совет тейпов ингушского народа». Соответствующий иск был подан в Верховный суд республики.

Поводом для требования Минюста послужили нарушения, которые, как считает ведомство, «Совет тейпов ингушского народа» не устранил. Об этом интернет-изданию «Медиазона» сообщили в правозащитном центре «Мемориал». Там отметили, что, по версии Минюста, устав «Совета» и его юридический адрес не соответствуют требованиям законодательства. Также, согласно иску, организация не отчитывалась о том, как она использует имущество. Герб же, размещенный на сайте движения, в ведомстве посчитали схожим с нацистской символикой. Причем, как считают в Минюсте, он не соответствует указанному в уставе «Совета». Наконец, как отмечается, еще одна причина требований ведомства о ликвидации движения заключается в том, что организация, по его мнению, опубликовала гостайну и вмешивалась в деятельность органов власти. В самом Минюсте сообщение «Мемориала» пока никак не прокомментировали.

В мае Минюст объявлял о приостановлении деятельности «Совета тейпов ингушского народа». Его лидер Малсаг Ужахов находится в СИЗО по обвинению в насилии в отношении силовиков в ходе протестной акции в против передачи земель Чечне. Она прошла в Ингушетии в конце марта. Эхо Москвы

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