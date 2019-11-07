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НОВОСТИ

Названы российские города с самыми высокими показателями загрязнения воздуха

22:40 07.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Список российских населенных пунктов с наиболее загрязненным воздухом вошло более 20 городов. В них живет свыше пяти миллионов человек. Об этом говорится в ежегодном докладе Росгидромета. 

Из текста документа следует, что в 2018 году самые высокие показатели загрязнения воздуха зафиксировали в Абакане, Новокузнецке, Ангарске и Норильске. Как отмечается, из этого списка был исключен Магнитогорск, где уровень вредных веществ в атмосфере понизился.  Эхо Москвы

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