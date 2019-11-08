0
0
75
НОВОСТИ

США и Китай пока не договорились об отмене пошлин

09:00 08.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Власти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. По его словам, единственным человеком, который может принять такое решение, является Дональд Трамп.

Ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон планирует отменить ряд пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договорённостей между странами по ряду спорных вопросов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 08.11.2019
Представитель Пентагона признал отставание США в гиперзвуковом оружии
0
9
09:20 08.11.2019
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС
0
43
09:05 08.11.2019
В Элисте при взрыве газа погиб человек
0
70
22:40 07.11.2019
Названы российские города с самыми высокими показателями загрязнения воздуха
0
631
22:00 07.11.2019
Минюст подал иск о ликвидации "Совета тейпов ингушского народа"
0
575
21:20 07.11.2019
США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций - Reuters
0
592
20:40 07.11.2019
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить блокаду Кубы
0
606
20:00 07.11.2019
В австралийском суде прозвучало имя террориста, который якобы организовал взрыв на борту самолета над Синаем
0
657
19:20 07.11.2019
Американский дипломат заявил, что влияние Коломойского на Зеленского вызывает беспокойство
0
663
18:46 07.11.2019
Выставки в МФЦ расскажут о жизни Москва в период мобилизации 1941 года
0
634

Возврат к списку