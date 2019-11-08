США и Китай пока не договорились об отмене пошлин

09:00 Источник: Эхо Москвы

Власти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. По его словам, единственным человеком, который может принять такое решение, является Дональд Трамп.

Ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон планирует отменить ряд пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договорённостей между странами по ряду спорных вопросов. Эхо Москвы

