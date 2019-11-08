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НОВОСТИ

В Элисте при взрыве газа погиб человек

09:05 08.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Один человек погиб при взрыве газа в Элисте. Как сообщили в региональном управлении МЧС, из 5-этажного дома эвакуировали 50 человек.

Здание обследовали эксперты, разрушений нет.

К работе приступили следователи. Они устанавливают причины хлопка газовоздушной смеси.  Говорит Москва

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