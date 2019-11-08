В Элисте при взрыве газа погиб человек

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Один человек погиб при взрыве газа в Элисте. Как сообщили в региональном управлении МЧС, из 5-этажного дома эвакуировали 50 человек.

Здание обследовали эксперты, разрушений нет.



К работе приступили следователи. Они устанавливают причины хлопка газовоздушной смеси. Говорит Москва

