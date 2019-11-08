Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС

09:20 Источник: Российская газета

Немецкий парламент пока не принял закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии и связанный "Северным потоком - 2". Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов. В таких случаях рассмотрение вопроса переносится на следующее заседание.

Правящая коалиция внесла в бундестаг новый законопроект, которым снимаются ограничения, которые на "Северный поток - 2" наложила Газовая директива ЕС. "РГ"