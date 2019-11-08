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Представитель Пентагона признал отставание США в гиперзвуковом оружии

09:32 08.11.2019 Источник: РБК

Официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер признал отставание США в разработках гиперзвукового оружия. Об этом он заявил Newsweek.

«В то время как Соединенные Штаты были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, мы решили не использовать эти технологии в качестве оружия», — заявил он.

В результате, продолжил представитель американского Минобороны, «те, кто стремится стать противниками США», начали применять технологию в военных целях, что создало «асимметрию в военных возможностях».  РБК

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