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Устроившего стрельбу в Забайкалье солдата в декабре отправят на психиатрическую экспертизу

10:05 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, в декабре будет направлен в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил в пятницу ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.

В четверг Лев Асауленко, защищающий Рамиля Шамсутдинова, сообщил ТАСС, что будет добиваться психиатрической экспертизы для своего подзащитного.

"Не только адвокаты [сказали], но и следователи, и я сам знаю, что экспертиза будет проводиться. <...> Планируют в декабре, но [более точных сроков] пока нет", - сказал собеседник агентства. Планируется, что обвиняемый пройдет ее в Москве.

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