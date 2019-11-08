Устроившего стрельбу в Забайкалье солдата в декабре отправят на психиатрическую экспертизу
10:05 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, в декабре будет направлен в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил в пятницу ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.
В четверг Лев Асауленко, защищающий Рамиля Шамсутдинова, сообщил ТАСС, что будет добиваться психиатрической экспертизы для своего подзащитного.
"Не только адвокаты [сказали], но и следователи, и я сам знаю, что экспертиза будет проводиться. <...> Планируют в декабре, но [более точных сроков] пока нет", - сказал собеседник агентства. Планируется, что обвиняемый пройдет ее в Москве.
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