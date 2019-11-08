Лидером по сокращению числа врачей в прошлом году стала скорая помощь

10:20 Источник: РБК

В 55 российских регионах в 2018 году уменьшилось число врачей, хотя в целом по стране их число выросло на 0,07%, приводил недавно данные Минздрав. РБК изучил статистику министерства и выяснил, как изменилось количество врачей различных специальностей за прошедший год и последние восемь лет.

Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека. Число фельдшеров скорой помощи одновременно выросло на 370 человек. Среди лидеров по сокращению врачей скорой — более чем на 20% за год — Тульская область и Чечня. Так, если на конец 2017 года в Тульской области на скорой работали 63 врача, на конец 2018-го их осталось 48, количество фельдшеров скорой сократилось на 69 человек, до 818.



За восемь лет с 2011 года (самые ранние доступные данные Минздрава) число врачей скорой помощи в России снизилось с 16 025 до 11 078 на конец 2018-го. В некоторых регионах сокращение было более чем двухкратным — это Карачаево-Черкесия, Челябинская, Рязанская, Томская, Тюменская, Саратовская и Ивановская области.