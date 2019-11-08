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Группу из 19 белух, содержавшихся в бухте Средней, выпустили в море

11:00 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду обитания 19 белух из 50 остававшихся в бухте Средней в Приморье животных. Остальных должны выпустить в ближайшие несколько дней, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

Консилиум ученых Всероссийского научно- исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить 50 оставшихся белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника. Погрузка началась утром 5 ноября, первоначально планировалось выпускать всех белух сразу, но в четверг из-за сильного ветра погрузка не проводилась. Было принято решение выпускать их тремя партиями в 19, 14 и 17 белух.

"С судна "Профессор Кагановский" сегодня были выпущены все загруженные туда ранее 19 белух. Сейчас судно из бухты Успения отправится обратно в Среднюю. Еще 14 животных погружены на судно "Зодиак" и отправляются в Успения. После возвращения "Профессора Кагановского" в Среднюю ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет также загружена и транспортирована к месту выпуска", - сказал представитель пресс-службы.

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