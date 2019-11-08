В Дагестане задержаны финансисты ИГ, собравшие для террористов 10 млн рублей

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ РФ задержала в Дагестане финансистов международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено на территории РФ), собравших для террористов не менее 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом, МВД России и Росфинмониторингом на территории Республики Дагестан пресечена деятельность законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, "ими было собрано не менее 10 млн рублей".



Задержаны двое участников преступной группы, при обысках изъяты платежные инструменты, фискальные чеки. Задержанные дали показания о финансировании ИГ.

