Две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный - опрос

11:32 Источник: Эхо Москвы

Две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный и продолжают ходить на работу. Это следует из результатов опроса портала «Здоровье Mail.ru». Выяснилось также, что более 40 процентов россиян в этом году ни разу не посещали врача. 50 процентов утверждают, что обращаются за помощью к медикам только в критических ситуациях. Эхо Москвы