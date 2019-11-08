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Две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный - опрос

11:32 08.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный и продолжают ходить на работу. Это следует из результатов опроса портала «Здоровье Mail.ru». Выяснилось также, что более 40 процентов россиян в этом году ни разу не посещали врача. 50 процентов утверждают, что обращаются за помощью к медикам только в критических ситуациях.  Эхо Москвы

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