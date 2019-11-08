Проект о признании физлиц иноагентами в РФ может быть принят до конца года - Климов
12:00 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2018 года, находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
"С нашей точки зрения, этот документ сегодня находится в высокой степени готовности и может быть уже реализован во втором и третьем чтении. Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы. Но в случае, если они сделают это до конца этого года, то, я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести", - сказал Климов.
Он добавил, что в СФ рассчитывают, что закон вступит в силу уже в 2020 году.
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