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Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия - Лавров

12:05 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.

"Хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть, что Россия не намерена присоединяться этому договору, - отметил он. - Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых основывается этот документ. Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".

В этой связи глава МИД РФ назвал "опасной и иллюзорной" тенденцию к "принуждению ядерных держав отказаться от имеющихся ядерных арсеналов без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий".

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