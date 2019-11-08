Россию хотят пригласить помочь в реставрации Нотр-Дам-де-Пари
12:20 08.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Франции хотят пригласить Россию помочь в реставрации Нотр-Дам-де-Пари. Как сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, переговоры длились полгода.
Изначально свою помощь предложила Москва. Швыдкой подчеркнул, что решение Парижа пригласить наших специалистов говорит о признании достоинств российской науки.
Крупнейший пожар в Соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля. Обрушился шпиль, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели. Президент Франции распорядился восстановить собор за пять лет. Эхо Москвы
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