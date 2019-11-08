Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail
13:05 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов и считает его технически нереализуемым. Об этом журналистам в пятницу заявил замглавы ведомства Алексей Волин.
"[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем", - заявил он.
НОВОСТИ
- 14:00 08.11.2019
- В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском
- 13:32 08.11.2019
- США не представили подтверждения развертывания РФ ракет средней дальности - Лавров
- 13:20 08.11.2019
- Путин сам выбирает путь развития РФ, но подход в сценариях Макрона ему импонирует - Песков
- 13:00 08.11.2019
- Алюминиевая ассоциация участвует в стратегической сессии "Капитальный ремонт территории"
- 12:32 08.11.2019
- Поколению миллениалов предрекли бедность и раннюю смерть
- 12:20 08.11.2019
- Россию хотят пригласить помочь в реставрации Нотр-Дам-де-Пари
- 12:05 08.11.2019
- Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия - Лавров
- 12:00 08.11.2019
- Проект о признании физлиц иноагентами в РФ может быть принят до конца года - Климов
- 11:32 08.11.2019
- Две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный - опрос
- 11:20 08.11.2019
- Китай расценит как угрозу безопасности размещение ракет США вблизи своих границ - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать