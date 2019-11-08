Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов и считает его технически нереализуемым. Об этом журналистам в пятницу заявил замглавы ведомства Алексей Волин.

"[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем", - заявил он.

