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Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail

13:05 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов и считает его технически нереализуемым. Об этом журналистам в пятницу заявил замглавы ведомства Алексей Волин.

"[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем", - заявил он.

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