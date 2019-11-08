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Путин сам выбирает путь развития РФ, но подход в сценариях Макрона ему импонирует - Песков

13:20 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сам выбирает путь развития России, так как это право ему было делегировано гражданами страны, проголосовавшими за него на выборах. Однако аналитический подход, который продемонстрировал президент Франции Эмманюэль Макрон, обозначивший свою версию возможных сценариев развития России, Кремлю импонирует. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который импонирует российской стороне и, в том числе, российскому президенту, который высоко ценит свой контакт с президентом Франции и высоко ценит дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам, которые регулярно имеют место между двумя главами государств", - заявил Песков, комментируя заявления Макрона о сценариях развития России.

"Но конечно сценарий нашего развития - это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития", - сделал акцент представитель Кремля.

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