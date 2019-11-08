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США не представили подтверждения развертывания РФ ракет средней дальности - Лавров

13:32 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не предоставили спутниковые снимки, позволяющие подтвердить развертывание Россией ракет средней дальности на своей территории. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению.

"Мы несколько лет уговаривали американцев начать предъявлять нам конкретные факты, подтверждающие нарушения, но они категорически от этого отказываются, - отметил глава МИД РФ. - И спутниковых снимков, которые, на мой взгляд, единственные могут подтвердить обоснованность их претензий, нам никто никогда не показывал".

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