В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе. Оно начнётся завтра в 12.00 по местному времени, сообщил журналистам специальный представитель председателя организации Мартин Сайдик.

Ранее сообщалось, что разведение сил в районе Петровского в Донбассе состоится сегодня. Главным условием называлось сохранение режима тишины. Говорит Москва

