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НОВОСТИ

Неизвестные взорвали несколько банкоматов в Волгограде

14:12 08.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Волгограде неизвестные взорвали несколько банкоматов. Инцидент произошёл в Дзержинском районе города.

После хлопка на место сразу же прибыли охранники, но не успели задержать преступников. Злоумышленников забрали несколько кассет с деньгами и сбежали.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники и пожарно-техническая лаборатория. Сумма ущерба устанавливается.  Говорит Москва


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