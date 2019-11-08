Неизвестные взорвали несколько банкоматов в Волгограде
14:12 08.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Волгограде неизвестные взорвали несколько банкоматов. Инцидент произошёл в Дзержинском районе города.
После хлопка на место сразу же прибыли охранники, но не успели задержать преступников. Злоумышленников забрали несколько кассет с деньгами и сбежали.
Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники и пожарно-техническая лаборатория. Сумма ущерба устанавливается. Говорит Москва
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