Неизвестные взорвали несколько банкоматов в Волгограде

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Волгограде неизвестные взорвали несколько банкоматов. Инцидент произошёл в Дзержинском районе города.

После хлопка на место сразу же прибыли охранники, но не успели задержать преступников. Злоумышленников забрали несколько кассет с деньгами и сбежали.



Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники и пожарно-техническая лаборатория. Сумма ущерба устанавливается. Говорит Москва





