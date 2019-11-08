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Песков напомнил об иммунитете президента, отвечая на вопрос о штрафе для главы государства

14:32 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к судебным органам вопрос о том, может ли суд в России оштрафовать главу государства. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

"Вам нужно обратиться в судебные органы или почитать законы, но у президента есть определенный иммунитет", - сказал представитель Кремля.

Вопрос Пескову был задан по следам решения Верховного суда Нью-Йорка, который предписал президенту США Дональду Трампу выплатить 2 млн долларов ряду благотворительных организаций в рамках урегулирования исковой жалобы, поданной генеральной прокуратурой этого американского штата на его благотворительный фонд (Donald J. Trump Foundation).

Конституция России в ст. 91 отмечает, что президент РФ обладает неприкосновенностью. Согласно толкованию этой нормы, которое было дано в постановлении Конституционного суда РФ от 11 июля 2000 года N 12-П, неприкосновенность главы государства является одним из средств, "которые обеспечивают свободное и ответственное осуществление президентом Российской Федерации принадлежащих ему конституционных полномочий и непрерывность функционирования института главы государства". Согласно мнению судьи Николая Витрука, высказанному в том же постановлении, норма ст. 91 "призвана гарантировать президента Российской Федерации от уголовного и административного преследования, от иных ограничений его личной свободы".

Неприкосновенность распространяется и на президента России, прекратившего исполнение своих полномочий.

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