Аэропорту Внуково официально присвоили имя авиаконструктора Туполева
15:00 08.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Московскому аэропорту Внуково официально присвоили имя авиаконструктора Туполева. Церемонию приурочили к 131-летию со дня его рождения.
Сегодня там открыли бюст конструктора. На мероприятии присутствовал его внук, советник генерального директора ПАО «Туполев» Андрей Туполев.
На самолётах ТУ установлены 78 мировых рекордов, выполнено около 30 уникальных перелётов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин», беспосадочные перелёты в США через Северный полюс. Имя авиаконструктора присвоили аэропорту указом президента после подведения итогов всероссийского конкурса «Великие имена России». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:32 08.11.2019
- В России не будут ограничивать доступ к "Википедии", заявил Песков
- 15:12 08.11.2019
- Появившиеся после падения Берлинской стены надежды не оправдались - Захарова
- 14:32 08.11.2019
- Песков напомнил об иммунитете президента, отвечая на вопрос о штрафе для главы государства
- 14:12 08.11.2019
- Неизвестные взорвали несколько банкоматов в Волгограде
- 14:00 08.11.2019
- В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском
- 13:32 08.11.2019
- США не представили подтверждения развертывания РФ ракет средней дальности - Лавров
- 13:20 08.11.2019
- Путин сам выбирает путь развития РФ, но подход в сценариях Макрона ему импонирует - Песков
- 13:05 08.11.2019
- Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail
- 13:00 08.11.2019
- Алюминиевая ассоциация участвует в стратегической сессии "Капитальный ремонт территории"
- 12:32 08.11.2019
- Поколению миллениалов предрекли бедность и раннюю смерть
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать