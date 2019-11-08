15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Московскому аэропорту Внуково официально присвоили имя авиаконструктора Туполева. Церемонию приурочили к 131-летию со дня его рождения.

Сегодня там открыли бюст конструктора. На мероприятии присутствовал его внук, советник генерального директора ПАО «Туполев» Андрей Туполев.



На самолётах ТУ установлены 78 мировых рекордов, выполнено около 30 уникальных перелётов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин», беспосадочные перелёты в США через Северный полюс. Имя авиаконструктора присвоили аэропорту указом президента после подведения итогов всероссийского конкурса «Великие имена России». Говорит Москва

