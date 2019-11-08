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Появившиеся после падения Берлинской стены надежды не оправдались - Захарова

15:12 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надежды европейских государств на создание единой, процветающей Европы без каких-либо разделительных линий после падения Берлинской стены не оправдались. Об этом сказала в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Падение Берлинской стены породило у людей большие ожидания на создание мирной, процветающей, единой Европы без каких-либо разделительных линий. К сожалению, эти надежды не оправдались, - отметила она. - Как тогда рухнула Берлинская стена, сейчас рушатся эти самые надежды".

По ее словам, мир и безопасность в Европе должны иметь универсальный и неделимый характер. "Как вы знаете, Россия в своей внешней политике всегда следовала и будет следовать этим принципам, и мы рассчитываем на встречные шаги в этом направлении со стороны наших партнеров", - добавила дипломат.

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