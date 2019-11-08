В России не будут ограничивать доступ к "Википедии", заявил Песков

15:32 Источник: Эхо Москвы

В России не будут запрещать и ограничивать доступ к «Википедии», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал «Википедию» «уважаемым и популярным ресурсом».

Как объяснил Песков, президент, говоря о «Википедии» на заседании Совета по русскому языку, говорил о том, что правильность и достоверность информации в интернет-энциклопедии никем не гарантируется.



Между тем, специалисты обратили внимание на то, что президент предложил не альтернативу, а именно замену «Википедии» Большой Российской энциклопедией в электронном виде.



Проект электронной версии Большой Российской энциклопедии будет представлен уже 21 ноября. Ранее сообщалось, что на создание российского аналога Википедии может быть выделено почти два миллиарда рублей. Эхо Москвы

