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НОВОСТИ

В России не будут ограничивать доступ к "Википедии", заявил Песков

15:32 08.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В России не будут запрещать и ограничивать доступ к «Википедии», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал «Википедию» «уважаемым и популярным ресурсом».

Как объяснил Песков, президент, говоря о «Википедии» на заседании Совета по русскому языку, говорил о том, что правильность и достоверность информации в интернет-энциклопедии никем не гарантируется.

Между тем, специалисты обратили внимание на то, что президент предложил не альтернативу, а именно замену «Википедии» Большой Российской энциклопедией в электронном виде.

Проект электронной версии Большой Российской энциклопедии будет представлен уже 21 ноября. Ранее сообщалось, что на создание российского аналога Википедии может быть выделено почти два миллиарда рублей.  Эхо Москвы

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