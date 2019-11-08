Суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет сторонников ИГ, готовивших теракт
16:12 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы участников созданной в Ярославской области ячейки ИГ (ИГИЛ, запрещена на территории РФ). Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области.
"8 ноября 2019 года 2-м Западным окружным военным судом (бывший Московский окружной военный суд - прим. ТАСС) вынесен приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - сообщили в УФСБ.
По данным спецслужб, "осужденные установили контакт с представителями ИГИЛ и планировали совершить теракт в одном из регионов Российской Федерации, но реализовать свой преступный замысел террористы не смогли, так как 3 мая 2018 года были задержаны".
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