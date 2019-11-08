В Чечне артистов призвали согласовывать репертуар
16:32 08.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Чечни призвали артистов согласовывать репертуар. Исполнители из республики также должны следить за поведением в соцсетях, написал министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев в Instagram.
В середине июля он раскритиковал артистов, которые распространяют в интернете репертуар, не согласованный с ведомством, чем способствуют «потере уникального творческого стиля народа и нравственности». Видео тогда опубликовал телеканал «Грозный».
Министр подчеркнул, что по поручению главы Чечни создана специальная комиссия, которая проверяет репертуар и только после её одобрения песня может «выйти в народ». Говорит Москва
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