В Чечне артистов призвали согласовывать репертуар

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Чечни призвали артистов согласовывать репертуар. Исполнители из республики также должны следить за поведением в соцсетях, написал министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев в Instagram.

В середине июля он раскритиковал артистов, которые распространяют в интернете репертуар, не согласованный с ведомством, чем способствуют «потере уникального творческого стиля народа и нравственности». Видео тогда опубликовал телеканал «Грозный».



Министр подчеркнул, что по поручению главы Чечни создана специальная комиссия, которая проверяет репертуар и только после её одобрения песня может «выйти в народ». Говорит Москва

