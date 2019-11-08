Запуск МЦД позволит жителям Подмосковья уже с ноября быстрее, дешевле и комфортнее добираться до Москвы

17:00

Фото Константина Семенца

Губернатор Московской областисовместно с мэром столицыи главой РЖДпроверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров.

«Важный проект, а главное - он доступен для жителей, как по цене, так и по качеству. Проезд на поезде «Иволга» будет стоить 45 рублей по картам «Тройка» или «Стрелка», - сказал Андрей Воробьёв. - Мы проинспектировали готовность пересадочных станций, большое внимание уделяем парковочным местам, благоустройству. Из региональных бюджетов выделяются значительные средства на обновление подвижного состава, которое позволит ехать в комфортных, современных условиях».

МЦД-1 пройдет по территории трех городских округов Подмосковья - Одинцово, Долгопрудный и Лобня. В конце ноября также начнет работать вторая линия, соединяющая Нахабино и Подольск. За счет бюджета Московской области благоустраиваются прилегающие территорий к МЦД. В 2019 году запланировано сделать более 30 парковок вместимостью около 2 тыс. машино-мест, в течение следующих 5 лет - еще 26 на 5 тыс. автомобилей. Отремонтировано 50 км дорог и тротуаров. Обслуживание МЦД-1 и МЦД-2 в будет осуществляться 380 маршрутами.

«До открытия первых диаметров наземного метро осталась пара недель. Мы с коллегами проехали по части маршрута МЦД-1 и убедились в полной готовности инфраструктуры к перевозкам пассажиров, - отметил Сергей Собянин. - Предстоит еще немало работы по реконструкции существующих и строительству новых остановочных пунктов, но это не мешает пуску движения».

С запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза. Интервал движения поездов сократится в среднем втрое, а в часы пик – вдвое. Всего будут открыты пять диаметров, это также «Крюково - Раменское», «Апрелевка – Железнодорожный» и «Бирюлево-Болшево».

«Хочу поблагодарить Сергея Семеновича и Андрея Юрьевича за совместную реализацию этого проекта, который уже начинают тиражировать в РФ. Это уникальное решение в технологии железнодорожного передвижения. Все пять диаметров мы реализуем до 2023-2024 годов», - сказал Олег Белозеров.

Георгий Соловьев



