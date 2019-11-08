Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
17:12 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду, которое под свою ответственность изменило процедуру назначения генерального прокурора. Об этом на заседании парламента в пятницу сообщил депутат от ПСРМ Василий Боля.
Отставка кабинета будет обсуждаться на следующем заседании законодательного органа в ближайшие дни. Поддержать вотум недоверия ПСРМ уже выразила готовность оппозиционная Демократическая партия Молдовы.
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