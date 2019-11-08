Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду, которое под свою ответственность изменило процедуру назначения генерального прокурора. Об этом на заседании парламента в пятницу сообщил депутат от ПСРМ Василий Боля.

Отставка кабинета будет обсуждаться на следующем заседании законодательного органа в ближайшие дни. Поддержать вотум недоверия ПСРМ уже выразила готовность оппозиционная Демократическая партия Молдовы.

