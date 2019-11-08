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НОВОСТИ

Почти четверть российских учителей достигла пенсионного возраста

17:32 08.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Почти четверть учителей в России — пенсионного возраста. Около 20 процентов приближаются к пенсии. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева. Она отметила, что в ближайшие годы проблему с молодыми учителями в школах решить будет достаточно сложно. Министр напомнила, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который даёт студентам старших курсов право преподавать в школах ещё до получения диплома.  Эхо Москвы

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