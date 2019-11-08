Суд ООН отклонил возражения РФ по юрисдикции, касающиеся терроризма, в споре с Украиной

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный суд ООН отклонил возражения российской стороны по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействии финансирования терроризма в разбирательстве с Украиной. Соответствующее решение огласил в пятницу председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

"Суд пришел к заключению, что возражения РФ относительно юрисдикции по конвенции о противодействии финансирования терроризма не могут быть признаны", - заявил он.

