Суд ООН отклонил возражения РФ по юрисдикции, касающиеся терроризма, в споре с Украиной
19:20 08.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный суд ООН отклонил возражения российской стороны по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействии финансирования терроризма в разбирательстве с Украиной. Соответствующее решение огласил в пятницу председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.
"Суд пришел к заключению, что возражения РФ относительно юрисдикции по конвенции о противодействии финансирования терроризма не могут быть признаны", - заявил он.
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