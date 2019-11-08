В Московской области появилась новая особая экономическая зона
18:27 08.11.2019
7 ноября в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации принято решение о присвоении городскому округу Кашира статуса особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Документ подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
ОЭЗ будет создаваться в рамках соглашения между министерством экономического развития Российской Федерации, правительством Московской области и администрацией городского округа Кашира.
«Это знаковое и долгожданное событие для Подмосковья. Особые экономические зоны – наши точки роста, которые помогают поддерживать темпы развития экономики области в 3,5-4% в год, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Кашира – четвертая ОЭЗ в Подмосковье. Важно, что она создается за счет частного бизнеса. Семь новых резидентов ждали этого решения. И в ближайшее время готовы приступить к проектированию и строительству предприятий, вложить 5,7 млрд руб.».
Ожидается, что в ближайшей перспективе на территории ОЭЗ «Кашира» появится порядка 600 рабочих мест. Министерство инвестиций и инноваций Московской области ведет переговоры еще с 18 инвесторами, проявившими интерес к новой площадке. Общий объем вложений в экономику Подмосковья может превысить 5,7 млрд руб., планируется создание более 1,5 тыс. рабочих мест.
Спецификой ОЭЗ «Кашира» является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения – свыше 150 МВт, в которых нуждаются многие высокотехнологичные компании.
На сегодняшний день в Московской области создано 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых уже 4 особых экономических зоны в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино и Кашира.
Георгий Соловьев
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