Доносы не помогут в деле борьбы с коррупцией, считают в Госдуме

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме назвали доносы неэффективным способом борьбы с коррупцией. Сегодня ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому 68% опрошенных россиян готовы сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего полицию.

Первый зампредсед комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что доносы не помогут в борьбе со взятками.



«Преступления надо уменьшать через чистку полиции, правоохранительных органов и судов. Девять миллиардов разве люди простые собрали или доносчики? Полковник полиции, уполномоченный отдел по борьбе с коррупцией, полковник ФСБ ещё больше собрал. С этого всё начинается. У нас 80% населения не верит ни судам, ни правоохранителям. С моей точки зрения, любая думающая о будущем власть должна с этого начинать, а доносчики могут друг на друга писать, что ж, от этого коррупция уменьшится? С коррупцией доносами не борются».



По его мнению, проблему может решить ужесточение уголовного законодательства.



«Ну донесли, что, от этого меньше украдут или будут меньше брать взяток? Против этого можно бороться только изменением системы выборов, ужесточением уголовного законодательства в отношении правоохранителей, судей, людей, уполномоченных большей властью, чем простой гражданин. Только резкое усиление ответственности и неотвратимость наказания могут обеспечить снижение этой страшной социальной болезни общества».



Кроме того, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 72% граждан нашей страны готовы стать понятыми, а 47% — поучаствовать в охране общественного порядка.

