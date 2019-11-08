Институт русского языка им. Пушкина назвал "слова года"
22:40 08.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словами 2019 года «пожар» и «протест» — они чаще всего употреблялись в СМИ и соцсетях. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.
Ученые выделили 100 ключевых слов из наиболее резонансных тем и сравнивали частоту их использования в журналистских материалах и публикациях в соцсетях этого года с текстами трех предыдущих лет. Хотя популярность большинства слов была стабильной, «протест» в этом году употребляли в 3 раза чаще, чем обычно, а «пожар» — в пять.
М.Осадчий связал распространение первого слова с массовыми акциями протеста в Москве, Гонконге и Париже, а второго — с лесными пожарами в Сибири и возгоранием в Соборе Парижской Богоматери.
Также Институт русского языка, говоря о словах года, особо выделил «суверенный интернет». «Можно с уверенностью сказать, что в нашем языке появилось новое устойчивое выражение, которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца», — заключил М.Осадчий.
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