Институт русского языка им. Пушкина назвал "слова года"

22:40 Источник: Эхо Москвы

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словами 2019 года «пожар» и «протест» — они чаще всего употреблялись в СМИ и соцсетях. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.

Ученые выделили 100 ключевых слов из наиболее резонансных тем и сравнивали частоту их использования в журналистских материалах и публикациях в соцсетях этого года с текстами трех предыдущих лет. Хотя популярность большинства слов была стабильной, «протест» в этом году употребляли в 3 раза чаще, чем обычно, а «пожар» — в пять.

М.Осадчий связал распространение первого слова с массовыми акциями протеста в Москве, Гонконге и Париже, а второго — с лесными пожарами в Сибири и возгоранием в Соборе Парижской Богоматери.

Также Институт русского языка, говоря о словах года, особо выделил «суверенный интернет». «Можно с уверенностью сказать, что в нашем языке появилось новое устойчивое выражение, которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца», — заключил М.Осадчий.