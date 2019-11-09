В Белом доме намерены подписать первое соглашение с Китаем до конца года
09:05 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут заключить соглашение с Китаем по итогам первого этапа торговых переговоров до конца текущего года. Такое мнение высказал в пятницу в эфире телеканала Си-эн-би-си руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт.
"Мы с оптимизмом смотрим на перспективу того, что первый этап будет завершен, и [соглашение по его итогам] будет подписано до конца этого года", - сказал руководитель вице-президента США аппарата Майкла Пенса. При этом, по его словам, администрация США рассчитывает на то, что стороны договорятся о деталях соглашения к 15 декабря.
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