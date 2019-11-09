09:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Великобритании, понизив его со "стабильного" до "негативного". Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте агентства сообщении.

Агентство отмечает, что решение о понижении прогноза было принято в связи с "ослаблением институтов, которое повлекли за собой серьезные проблемы в связи с Brexit".

При этом сам рейтинг подтвержден на уровне "Aa2". "Кредитный рейтинг британского правительства поддерживается широкой, гибкой и конкурентоспособной экономикой", - указали в Moody's.