Суверенный рейтинг Великобритании понизился до "негативного" - Moody's
09:17 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Великобритании, понизив его со "стабильного" до "негативного". Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте агентства сообщении.
Агентство отмечает, что решение о понижении прогноза было принято в связи с "ослаблением институтов, которое повлекли за собой серьезные проблемы в связи с Brexit".
При этом сам рейтинг подтвержден на уровне "Aa2". "Кредитный рейтинг британского правительства поддерживается широкой, гибкой и конкурентоспособной экономикой", - указали в Moody's.
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