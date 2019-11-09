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Трамп сказал, что демократы пытались "по сути низвергнуть американскую демократию"

09:24 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией самой большой ложью. Об этом он заявил в пятницу, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).

"Все три года демократы были одержимы бредовой задачей пересмотреть итоги выборов 2016 года, по сути низвергнуть американскую демократию, - сказал он. - Сначала выдумали эту историю с Россией, [потом] был доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера. Это самая большая ложь, которую говорили когда-либо американцам".

"Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь США и соперник Трампа на выборах 2016 года - прим. ТАСС) заявила, что [член Палаты представителей Конгресса, демократ от штата Гавайи] Тулси Габбард и [бывший кандидат в президенты от "зеленых"] Джилл Стайн являются российскими агентами, - отметил Трамп. - Я не знаком ни с одной из них, но точно знаю, что они не связаны с Россией".

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