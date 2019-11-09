В Московском регионе в субботу будет действовать желтый уровень погодной опасности
09:36 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются 9 ноября в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в Москве температура не поднимется выше 6 градусов, в Подмосковье ожидается до 7 градусов тепла.
В субботу в Московском регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра. Согласно данным Гидрометцентра, 9 ноября ожидается южный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
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