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В Московском регионе в субботу будет действовать желтый уровень погодной опасности

09:36 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются 9 ноября в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в Москве температура не поднимется выше 6 градусов, в Подмосковье ожидается до 7 градусов тепла.

В субботу в Московском регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра. Согласно данным Гидрометцентра, 9 ноября ожидается южный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

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