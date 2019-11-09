Джулиан моет умереть в тюрьме за раскрытие правды о военных преступлениях - отец Ассанжа
10:10 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отец арестованного в Лондоне основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа Джон Шиптон опасается, что его сын может умереть в тюрьме. Его слова во время общения с журналистами в Женеве в пятницу приводит британская газета "Дейли мейл".
По словам Шиптона, он два дня назад посетил Ассанжа в тюрьме в Лондоне, где ему пришлось "столкнуться с горькой правдой, что он [Джулиан Ассанж] может умереть". "Это не горькое разочарование отца, это просто факт", - добавил он.
Отец Ассанжа также назвал "верхом неприличия" факт того, что "Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследований за раскрытие правды о военных преступлениях".
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