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Горбачев: В Европе возникли новые разделительные линии...

10:45 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что политикам после окончания холодной войны не удалось сформировать эффективную архитектуру безопасности, в связи с чем в Европе возникли новые разделительные линии. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью германскому журналу "Шпигель" по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

"Мы должны признать, что новым руководящим личностям после окончания холодной войны не удалось создать современную архитектуру безопасности, в особенности в Европе, - сказал Горбачев. - Вследствие этого возникли новые разделительные линии, и расширение НАТО пододвинуло эти линии к границам России".

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