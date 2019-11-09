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В Крыму скоро начнется строительство новой РЛС "Воронеж"

11:20 09.11.2019 Источник: Интерфакс

Строительство в Крыму нового радара "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) начнется в ближайшее время, сейчас идут проектные работы, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Пока идёт работа проектная. В ближайшее время", - сказал Боев, отвечая на вопрос о начале строительства новой радиолокационной станции (РЛС).

В ноябре 2017 года Боев сообщил "Интерфаксу", что для российских военных в Крыму будет создана новая РЛС типа "Воронеж". В конце ноября 2018 года источник в силовых структурах Крыма рассказал агентству, что строительство новой РЛС "Воронеж-М" системы ПРН планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, на месте дислокации РЛС "Днепр".

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