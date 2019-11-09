Премьер Украины считает, что президент Зеленский - "самостоятельный человек"

12:00 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.

"На меня лично не влияет ни Ахметов, ни Коломойский. Я уверен в том, что президент (Владимир Зеленский - ИФ) самостоятельный человек, и не управляется СМС ни с одной из сторон (...)", - сказал Гончарук на Киевском международной экономическом форуме в субботу.

По его мнению, "многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента". Премьер уверен, "что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда".