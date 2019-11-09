Министр Орешкин считает, что ИИ в России может создать больше рабочих мест

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) является благом для России, которое приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест. Такое мнение в субботу выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

"Особенно для России, с нашей демографией, искусственный интеллект - это благо и возможность двигаться вперед. Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит. Потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, - это рабочие места, на которые сложно найти людей. <...> Поэтому, скорее, мы увидим больше рабочих мест, и задача - сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам", - сказал он.