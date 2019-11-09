Московские школьники заняли второе место в рейтинге ICILS
12:36 09.11.2019
По словам мэра столицы Сергея Собянина, Москва - один из лидеров по компьютерной и информационной грамотности. "Столичные школьники заняли второе место в международном исследовании ICILS. В нем участвовали 12 стран и 2 территории: Москва и Северный Рейн - Вестфалия. Ребята обошли Корею и всего 4 балла уступили Дании", - написал Сергей Собянина в своём Twitter.
По итогам исследования в рейтинге ICILS Москва стала второй с 549 баллами, уступив всего четыре балла Дании. Замыкает тройку лидеров Республика Корея (542 балла)
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