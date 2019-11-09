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Московские школьники заняли второе место в рейтинге ICILS

12:36 09.11.2019

По результатам международного исследования компьютерной и информационной грамотности ICILS (International Computer and Information Literacy Study) в 2018 году школьники Москвы заняли второе место. В исследовании участвовали охватило около 46 тыс. школьников и 26 тыс. педагогов из 12 стран и двух отдельных территорий: Москвы и Северного Рейна — Вестфалии (Германия).

По словам мэра столицы Сергея Собянина, Москва - один из лидеров по компьютерной и информационной грамотности. "Столичные школьники заняли второе место в международном исследовании ICILS. В нем участвовали 12 стран и 2 территории: Москва и Северный Рейн - Вестфалия. Ребята обошли Корею и всего 4 балла уступили Дании", - написал Сергей Собянина в своём Twitter.

По итогам исследования в рейтинге ICILS Москва стала второй с 549 баллами, уступив всего четыре балла Дании. Замыкает тройку лидеров Республика Корея (542 балла)

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