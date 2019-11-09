Власти ДНР белой ракетой заявили о готовности отвода войск

13:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу в районе Петровского выпустили сигнальную ракету белого цвета, чем обозначили свою готовности приступить к отводу войск. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

"Представитель Народной милиции ДНР в 13:00 выпустил в небо сигнальную ракету белого цвета", - говорится в сообщении.

Ранее Киев также заявили о готовности к отводу войск.