Власти ДНР белой ракетой заявили о готовности отвода войск
13:27 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу в районе Петровского выпустили сигнальную ракету белого цвета, чем обозначили свою готовности приступить к отводу войск. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
"Представитель Народной милиции ДНР в 13:00 выпустил в небо сигнальную ракету белого цвета", - говорится в сообщении.
Ранее Киев также заявили о готовности к отводу войск.
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