ПрезидентУкраины подписал закон об укреплении государства

14:10 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрения европейских стандартов жизни, укрепления государства", - сообщает пресс-служба президента.